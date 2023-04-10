Автомобиль вспыхнул после того, как проверил на прочность ограждение

Автомобиль «Ниссан Микро» загорелся в центре Петрозаводска утром 10 апреля.

Инцидент около центрального рынка попал в объектив городской камеры наблюдения CityLink.

Автомобиль «Ниссан» поворачивал на улицу Красная, по какой-то причине машина врезалась в ограждение. Впоследствии иномарка загорелась. На помощь подоспели другие участники дорожного движения. Запись опубликовал Dtpptz.ru.