10 апреля 2023, 20:08
Автомобиль вспыхнул после того, как проверил на прочность ограждение
Инцидент произошел в центре столицы Карелии утром 10 апреля
Автомобиль «Ниссан Микро» загорелся в центре Петрозаводска утром 10 апреля.
Инцидент около центрального рынка попал в объектив городской камеры наблюдения CityLink.
Автомобиль «Ниссан» поворачивал на улицу Красная, по какой-то причине машина врезалась в ограждение. Впоследствии иномарка загорелась. На помощь подоспели другие участники дорожного движения. Запись опубликовал Dtpptz.ru.