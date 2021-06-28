Мужчина отнес в полицию набитый пачками евро сувенир

Во Франции мужчина отнес в полицию фигурку слона, которая оказалась набита деньгами. Внутри статуэтки мужчина обнаружил 85 тысяч евро, пишет РИА Новости.

Со слов европейца, он наткнулся на сувенир на тротуаре в центре коммуны Мериньяк в груде других безделушек. При осмотре оказалось, что фигурка набита банкнотами. Деньги перевели на хранение в государственный Фонд депозитов и консигнаций.

Следователи выясняют происхождение купюр. Правоохранители предполагают, что деньги, вероятно, связаны с доходами наркомафии. (фото eurasialaw.ru)