Мужчина обокрал магазин в Петрозаводске и раздарил похищенное друзьям

В полицию Петрозаводска обратился представитель сетевого магазина. Он рассказал, что из торговой точки похищены пять футболок с принтом и логотипом сети. Ущерб был оценен в три тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 26-летний житель столицы Карелии. Ранее мужчина уже был судим. Он признался, что похитил футболки и раздал их своим друзьям, не оставив себе ни одной.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Фото pixabay.com/fsHH