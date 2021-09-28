28 сентября 2021, 17:01
Происшествия

Автомобиль перевернулся у «Лотос Плазы» в Петрозаводске

Сотрудники МЧС работали на месте ДТП на Лесном проспекте

Сегодня в районе 14 часов в Петрозаводске на Лесном проспекте перевернулся легковой автомобиль. Инцидент произошел напротив ТРК «Лотос Плаза».

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, на место происшествия выезжали две единицы техники и шесть сотрудников пожарно-спасательных частей города.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликованы фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части.

Обстоятельства инцидента выясняются. Также пока не ясно, есть ли пострадавшие. Фото: Артур Бакин, Ari Siskeviz

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Петрозаводск
Лотос плаза
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МЧС