Автомобиль перевернулся у «Лотос Плазы» в Петрозаводске

Сегодня в районе 14 часов в Петрозаводске на Лесном проспекте перевернулся легковой автомобиль. Инцидент произошел напротив ТРК «Лотос Плаза».

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, на место происшествия выезжали две единицы техники и шесть сотрудников пожарно-спасательных частей города.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликованы фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части.

Обстоятельства инцидента выясняются. Также пока не ясно, есть ли пострадавшие. Фото: Артур Бакин, Ari Siskeviz