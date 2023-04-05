Мужчина неудачно высморкался и оказался парализован

Житель Австралии неудачно высморкался в ванной комнате и получил серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как рассказала супруга пострадавшего, ее муж отправился в ванную, чтобы высморкаться. Спустя некоторое время оттуда раздался громкий звук. Женщина побежала на место и обнаружила супруга лежащим без сознания на полу. Оказалось, что он ударился о скамейку в ванной и получил вывих шеи. Это вызвало повреждение спинного мозга. Мужчина оказался парализован.

Австралиец перенес долгую операцию, за которой последовали шесть месяцев восстановительной терапии. Со временем его состояние улучшается, но стоять мужчина все равно не может. Медики считают, что полное выздоровление пациента уже маловероятно.

Жена пострадавшего также вспомнила, что за день до несчастного случая супруг сказал ей, что «приближается нечто плохое». Женщина говорит, что воспоминания об этих словах мужа до сих пор «пробирают ее до мурашек». // Фото: unsplash.com