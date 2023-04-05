05 апреля 2023, 21:04
Врач назвала оптимальную частоту стирки полотенец
Дерматолог призвала не делать полотенца средой для размножения бактерий
Австралийский дерматолог Шрейя Андрик рассказала, как часто стоит стирать полотенца. Слова специалиста приводит издание News.com.au.
Как отметила врач, оставленные в ванной комнате полотенца являются отличной средой для размножения бактерий. Поэтому она посоветовала менять их каждые три дня. Если человек принимает душ несколько раз в день, стирать полотенца можно еще чаще.
Медик также рекомендует использовать разные полотенца для тела и лица. Особенно это касается людей, кожа которых склонна к акне. Если использовать одно полотенце, то бактерии и грибки с других частей тела могут попасть на лицо, заключила Андрик. // Фото: unsplash.com