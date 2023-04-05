Врач назвала оптимальную частоту стирки полотенец

Австралийский дерматолог Шрейя Андрик рассказала, как часто стоит стирать полотенца. Слова специалиста приводит издание News.com.au.

Как отметила врач, оставленные в ванной комнате полотенца являются отличной средой для размножения бактерий. Поэтому она посоветовала менять их каждые три дня. Если человек принимает душ несколько раз в день, стирать полотенца можно еще чаще.

Медик также рекомендует использовать разные полотенца для тела и лица. Особенно это касается людей, кожа которых склонна к акне. Если использовать одно полотенце, то бактерии и грибки с других частей тела могут попасть на лицо, заключила Андрик. // Фото: unsplash.com