Илон Маск лишился звания богатейшего человека в мире

В рейтинге богатейших людей мира сменился лидер. Первое место занял владелец группы LVMH (бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Moеt & Chandon) Бернар Арно. Состояние его семьи оценивается в 211 миллиардов долларов, за год оно увеличилось на 53 миллиарда, пишет Forbes.



Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опустился на вторую позицию списка. За год он потерял 40 миллиардов долларов, и теперь его состояние оценивается в 180 миллиардов долларов.



Третью строчку в списке занял основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние упало с 171 миллиарда долларов в рейтинге 2021 года до 114 миллиардов в 2022 году.



Богатейшей женщиной мира по версии Forbes стала совладелица L'Orеal Франсуаза Бетанкур-Майерс. Состояние ее семьи оценивается в 80,5 миллиарда долларов. // Фото: unsplash.com