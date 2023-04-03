Мужчина поехал в отпуск и сказочно разбогател

Житель США поехал в отпуск и сказочно разбогател, сорвав джекпот в лотерею. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что 66-летний американец отправился во Флориду, чтобы насладиться теплом и солнцем. Там он купил в продуктовом магазине билет лотереи за 20 долларов. В итоге он принес мужчине выигрыш в пять миллионов долларов.

Победитель мог в течение многих лет получать свой выигрыш по частям или сразу забрать четыре миллиона долларов. Он выбрал второй вариант.

Не оставили без внимания и магазин, в котором счастливчик купил свой билет. Торговая точка получила от организаторов лотереи бонус в размере двух тысяч долларов. // Фото: freepik.com