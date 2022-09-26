Мужчина не платил алименты на дочь и поплатился

Жителя Кемского района осудили за неуплату алиментов на содержание ребенка. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, мужчина имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь. Он работал, но уклонялся от обязанности по уплате алиментов без уважительных причин.

В результате суд признал жителя Карелии виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года. Фото: unsplash.com