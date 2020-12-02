Мужчина не пережил падения с четвертого этажа в Петрозаводске

1 декабря у одного из жилых домов в городе Петрозаводске было обнаружено тело 45-летнего мужчины, сообщает Следком Карелии. По данному факту проводится доследственная проверка.

Установлено, что до падения мужчина проживал в квартире расположенной на 4 этаже. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото с сайта karelia.sledcom.ru