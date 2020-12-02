02 декабря 2020, 18:27
Происшествия

Мужчина не пережил падения с четвертого этажа в Петрозаводске

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия

1 декабря у одного из жилых домов в городе Петрозаводске было обнаружено тело 45-летнего  мужчины, сообщает Следком Карелии. По данному факту проводится доследственная проверка. 

Установлено, что до падения мужчина проживал в квартире расположенной на 4 этаже. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. 

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото с сайта karelia.sledcom.ru

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Карелия
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следком Карелии