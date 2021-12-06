Мужчина нагрубил соседке и получил удар ножом в живот

В больницу Кондопожского района поступил 50-летний пациент с проникающей колото-резаной раной живота. Медики оказали ему помощь и сообщили в полицию.

Оперативники установили, что ранения нанесла мужчине его 58-летняя соседка. Потерпевший выпивал у соседки. Мужчина и женщина поссорились. Хозяйка попросила гостя уйти, но тот ответил грубо, тогда женщина схватила нож и ударила его в живот, рассказали в МВД. Мужчину госпитализировали.

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Женщина грозит до десяти лет лишения свободы. (фото pixabay.com, congerdesign)