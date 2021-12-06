Подозреваемого в краже мужчину ищут в Петрозаводске

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске устанавливают личность мужчины, которого подозревают в совершении хищения. В пресс-службе МВД Карелии сообщили, что он попал в кадр камеры видеонаблюдения.

Кража произошла в одном из магазинов торгового центра карельской столицы. Похититель причинил торговой точке ущерб в размере 30 тысяч рублей.

Всех, кому что-то о нем известно, полиция просит сообщить по телефону: 8 953 545 37 48. Как всегда, конфиденциальность гарантируется. // Фото: источник