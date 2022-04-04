Мужчина нагло вынес из магазина товары вместе с продуктовой корзиной

Посетитель одного из магазинов в Петрозаводске вынес из торгового зала наполненную продуктами металлическую корзину. Сотрудники обратились в полицию, злоумышленника нашли, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина унес товар на сумму более 1 200 рублей. Наряд ППС стал искать его по приметам на близлежащей территории. Вскоре полицейские заметили похожего гражданина.

Его доставили в отдел, хотя неизвестный попытался скрыться. В итоге он сознался в похищении. Злоумышленнику 22 года, но он уже был судим ранее. Теперь юноша стал фигурантом уголовного дела о грабеже. // Фото: Karolina Grabowska/www.pexels.com