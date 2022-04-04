Пьяный мужчина сбежал из магазина с набитым деликатесами пакетом

Посетитель сетевого магазина в Сортавале на улице Бондарева вынес продукты на сумму более двух тысяч рублей.

Сотрудники торговой точки рассказали росгвардейцам о том, что в магазин зашел подвыпивший посетитель. Он сложил в пакет мясные деликатесы и молочную продукцию, после чего сбежал. Нарушителя нашли недалеко от места происшествия. Его задержали. Подозреваемым оказался 24-летний петрозаводчанин, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Также в Сегеже были задержаны 29-летний, 46-летний и 48-летний местные жители, которые пытались незаметно вынести из магазинов алкоголь и еду. В Петрозаводске при попытке кражи в гипермаркете был задержан 39-летний горожанин. Всех нарушителей передали полиции. (фото pixabay.com, igorovsyannykov)