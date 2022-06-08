Мужчина набросился на женщину и стал душить, но убийству помешал отчим

Убийство едва не произошло в одной из квартир поселка Чална. Нетрезвый мужчина повздорил с 34-летней женщиной.

Внезапно он набросился на подругу, схватил ее руками за шею и стал душить, высказывая угрозы убить ее, считают в региональном Следкоме. Мужчине помешал отчим потерпевшей, который также находился в квартире.

Следователи возбудили в отношении 36-летнего местного жителя уголовное дело о покушении на убийство. Решение о наказании вынесет суд. (фото vk.com)