08 июня 2022, 11:52
Мужчина набросился на женщину и стал душить, но убийству помешал отчим
Несостоявшегося душегуба будут судить в Карелии
Убийство едва не произошло в одной из квартир поселка Чална. Нетрезвый мужчина повздорил с 34-летней женщиной.
Внезапно он набросился на подругу, схватил ее руками за шею и стал душить, высказывая угрозы убить ее, считают в региональном Следкоме. Мужчине помешал отчим потерпевшей, который также находился в квартире.
Следователи возбудили в отношении 36-летнего местного жителя уголовное дело о покушении на убийство. Решение о наказании вынесет суд. (фото vk.com)