Полицейский вмешался в семейный скандал и получил по лицу

В Костомукше перед судом предстанет 41-летний мужчина. Его обвинили в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Мужчина поднял руку на стража порядка, которого вызвала супруга обвиняемого. Инцидент случился в апреле на лестничной клетке. Полицейские прибыли по вызову женщины на семейный скандал, сообщили в Следкоме Карелии.

Пьяный мужчина в подъезде вел себя агрессивно, угрожал супруге применением физической силы. Полицейские попросили мужчину успокоиться, но в ответ он ударил стража порядка кулаком в лицо.

После произошедшего следователи завели дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. (фото пресс-служба СУ СК по РК)