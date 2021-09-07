Мужчина легко обманул работницу пункта приема ягод в Карелии

В полицию Кемского района обратилась работница пункта приема ягод. Женщина рассказала, что у нее обманом похитили 3300 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что к ней обратился один из сборщиков ягод и пожаловался, что другая приемщица не доплатила ему определенную сумму. Женщина не стала разбираться и отдала мужчине деньги. Затем она рассказала своей напарнице, что рассчиталась с ее долгом, и так узнала, что была обманута.

Стражи порядка разыскали 25-летнего подозреваемого. Он признался в совершении преступления. Вырученные деньги мужчина успел потратить на алкоголь. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Фото pixabay.com/Comfreak