Мужчина из Ростовской области пропал в Карелии

Полиция Карелии разыскивает 40-летнего Валентина Дровалева. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, уроженец города Азов Ростовской области в начале марта покинул временное жилье в Петрозаводске. С тех пор его местонахождение неизвестно. По данным полиции, мужчина может находиться в Олонце, Петрозаводске или в Ленинградской области.

Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам: +7(81436) 4-14-18, +7-999-094-53-41.