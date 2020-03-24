Пьяный водитель внедорожника попался инспекторам в Карелии

Сегодня в Кондопожском районе инспекторы ДПС остановили автомобиль «Шевроле Нива». Управлявший им водитель 1957 года рождения оказался пьян, сообщает пресс-служба ведомства.

Внедорожник нарушителя отправили на штрафстоянку. В отношении водителя был составлен протокол.

Мужчине предстоит заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Также он будет лишен прав на срок от полутора до двух лет.