24 марта 2020, 18:16
Пьяный водитель внедорожника попался инспекторам в Карелии
Мужчине предстоит выплатить крупный штраф и на длительный срок стать пешеходом
Сегодня в Кондопожском районе инспекторы ДПС остановили автомобиль «Шевроле Нива». Управлявший им водитель 1957 года рождения оказался пьян, сообщает пресс-служба ведомства.
Внедорожник нарушителя отправили на штрафстоянку. В отношении водителя был составлен протокол.
Мужчине предстоит заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Также он будет лишен прав на срок от полутора до двух лет.