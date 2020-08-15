Мужчина госпитализирован после ДТП в Приладожье

В 15:30 14 августа в Питкярантском районе, на 94-м километре дороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, 52-летний водитель автомобиля ВАЗ-2111 выехал на встречку, где случилось столкновение с грузовиком «Вольво».

Водитель отечественной машины был госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка.