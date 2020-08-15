Пассажирка обокрала таксиста в Карелии

В Костомукше таксист лишился мобильного телефона, который он забыл в автомобиле. Ущерб превысил 4500 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка выяснили, что в машине ехала только 39-летняя женщина. Она призналась, что взяла телефон и собиралась пользоваться им сама. Горожанка выкинула чужую сим-карту и пыталась стереть с гаджета все фотографии.

Уголовное дело по факту кражи было расследовано и направлено в суд, где в скором времени будет рассмотрено.