15 августа 2020, 09:11
Происшествия

Жесткое ДТП в Петрозаводске попало на видео

Городская камера наблюдения сняла аварию, произошедшую ночью у «Тетриса»

Поздним вечером 14 августа в Петрозаводске на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Мерецкова произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как один автомобиль ехал прямо по улице Мерецкова, а второй пытался повернуть на проспект. По какой-то причине водители не заметили друг друга.

В результате столкновения транспортные средства получили серьезные повреждения.

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Петрозаводск
проспект Александра Невского
улица Мерецкова
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новости петрозаводска