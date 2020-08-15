Жесткое ДТП в Петрозаводске попало на видео

Поздним вечером 14 августа в Петрозаводске на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Мерецкова произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как один автомобиль ехал прямо по улице Мерецкова, а второй пытался повернуть на проспект. По какой-то причине водители не заметили друг друга.

В результате столкновения транспортные средства получили серьезные повреждения.