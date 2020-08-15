Женщина погибла в аварии на «Коле» в Карелии

В 15 часов в пятницу, 14 августа, на 831-м километре трассы «Кола» в Беломорском районе произошло трагическое ДТП. Погибла пожилая женщина, два человека госпитализированы, сообщили в ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, 58-летний водитель автомобиля ВАЗ-2111, житель республики Марий Эл, отвлекся от управления и совершил столкновение с автомобилем ДАФ с полуприцепом.

В результате аварии 72-летняя пассажирка ВАЗ умерла до прибытия медиков. Водитель и 56-летняя пассажирка ВАЗ госпитализированы в Кемскую ЦРБ.

Водитель ДАФ не пострадал. Правоохранители проводят проверку по факту трагедии.