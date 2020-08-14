Мужчина насиловал маленьких детей в подвале дома в Петрозаводске

В Петрозаводске вынесен приговор 62-летнему мужчине, которого обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как было установлено следствием, злодей работал мастером по ремонту обуви и арендовал подвальное помещение в одном из домов. Мужчина приглашал туда маленьких детей и насиловал их. Жертвами злоумышленника стали три девочки возрастом 6 и 11 лет и восьмилетний мальчик.

В 2011 году этот человек уже был судим за такое же преступление и пробыл пять лет в колонии.

На этот раз суд назначил мужчине наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.