Полиция Петрозаводска ищет подозреваемого в серии краж

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, подозреваемого в совершении серии краж. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Предположительно, этого человека зовут Алексей. Он не имеет постоянного места жительства.

Жителей и гостей города, которые что-либо знают об этом мужчине, просят звонить по телефонам: 8906-209-60-90, 8999-210-79-97, 8960-212-02-43. Конфиденциальность гарантируется.