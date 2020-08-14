Смертельное ДТП в Муезерском районе Карелии

13 августа в 02:09 автомобиль «Вольво» сбил пешехода в Муезерском районе на дороге «Тикша-Костомукша».

По сообщению Госавтоинспекции, 32-летний водитель автомобиля «Вольво» наехал на 35-летнего мужчину, который находился на проезжей части.

Инцидент произошел на 88-м километре дороги.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о том, что пешеход получил травмы и ему назначено лечение, а обстоятельства ДТП устанавливаются.

Сейчас госавтоинспекция распространила информацию, что по сообщению из медицинского учреждения, 35-летний мужчина от полученных травм скончался.

Будьте осторожны и внимательны на дороге, не допускайте действий, которые могут стать причиной трагедии.