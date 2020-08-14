14 августа 2020, 17:56
Смертельное ДТП в Муезерском районе Карелии
Мужчина, получивший в результате наезда травмы, скончался в больнице
13 августа в 02:09 автомобиль «Вольво» сбил пешехода в Муезерском районе на дороге «Тикша-Костомукша».
По сообщению Госавтоинспекции, 32-летний водитель автомобиля «Вольво» наехал на 35-летнего мужчину, который находился на проезжей части.
Инцидент произошел на 88-м километре дороги.
Ранее «Петрозаводск говорит» писал о том, что пешеход получил травмы и ему назначено лечение, а обстоятельства ДТП устанавливаются.
Сейчас госавтоинспекция распространила информацию, что по сообщению из медицинского учреждения, 35-летний мужчина от полученных травм скончался.
Будьте осторожны и внимательны на дороге, не допускайте действий, которые могут стать причиной трагедии.