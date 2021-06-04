Мужчина два дня подряд воровал из магазина в Медвежьегорске

Днем 3 июня в одном из сетевых магазинов Медвежьегорска сработала тревожная сигнализация. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что один из покупателей - 27-летний мужчина - попытался пронести мимо кассы энергетические напитки. При этом продавцы его узнали - днем ранее этот же человек вынес из магазина алкоголь на сумму 1300 рублей.

Правонарушитель был задержан и передан участковому уполномоченному полиции для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии