04 июня 2021, 10:46
Мужчина два дня подряд воровал из магазина в Медвежьегорске
Сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего покупателя в сетевой торговой точке
Днем 3 июня в одном из сетевых магазинов Медвежьегорска сработала тревожная сигнализация. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что один из покупателей - 27-летний мужчина - попытался пронести мимо кассы энергетические напитки. При этом продавцы его узнали - днем ранее этот же человек вынес из магазина алкоголь на сумму 1300 рублей.
Правонарушитель был задержан и передан участковому уполномоченному полиции для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии