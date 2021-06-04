Мошенники за сутки похитили полтора миллиона рублей у петрозаводчан

За сутки мошенники украли у жителей Петрозаводска более полутора миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, 59-летнему мужчине позвонил лжесотрудник банка и рассказал, что кто-то пытается получить доступ к кредитной карте горожанина. Чтобы сорвать планы злодеев, ему предложили увеличить лимит по карте до 1 200 000 рублей, обналичить деньги и перевести их на специальный безопасный счет. Мужчина пошел к банкомату, однако, смог снять лишь 594 тысячи рублей. Эти деньги он и отправил мошенникам.

По такой же схеме были обмануты 32-летний и 72-летний горожане. Каждый лишился 470 тысяч рублей.

По всем заявлениям возбуждены уголовные дела. Полиция ищет злоумышленников.