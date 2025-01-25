Мужчина арестован после совершения преступления в Карелии

В полицию Калевальского района обратился местный житель. Он рассказал, что со двора пропал прицеп с лодкой, мотором и эхолотом. Ущерб составил 560 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 32-летний мужчина. Выяснилось, что он с помощью друга угнал прицеп и перевез его вместе с имуществом в соседний поселок. Когда злоумышленник узнал, что его ищут, он отогнал прицеп на дорогу и бросил.

По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Решением суда он арестован. // Фото: unsplash.com / Syarafina Yusof