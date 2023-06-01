Мужчина 30 лет жил с пулей в голове и не знал об этом

В мозге 52-летнего мужчины в Удмуртии обнаружили пулю. Она попала туда 30 лет назад, пациент не подозревал об этом, сообщили в минздраве республики.

Мужчина – ветеран боевых действий, он хотел сделать операцию по исправлению носовой перегородки. Перед этим пациента отправили на компьютерную томографию и увидели инородное тело.

Пуля застряла в центральной части мозга и не мешала мужчине вести обычный образ жизни. Ее решили не извлекать, но рекомендовали наблюдаться у специалистов. // фото: минздрав Удмуртии