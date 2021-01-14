Музей истории Петрозаводского депо переехал

Петрозаводское депо образовано в 1916 году, а в 2013-м, прямо на территории был открыт Музей истории, посетив который можно узнать об основных вехах развития локомотивного хозяйства Петрозаводского железнодорожного узла, сообщает газета «Гудок».

До декабря 2020 года музей занимал здание, которое находилось в не слишком удобном месте, на удалении. Но число экспонатов и посетителей росло, поэтому было принято решение подыскать ему более подходящее помещение.

25 декабря музей истории локомотивного депо завершил переезд. Теперь он располагается на втором этаже здания веерной части цеха текущего ремонта ТР-3 тепловозов (цех ПР‑1). Кстати, веерная часть – самое первое здание на территории депо. Оно является сохранившимся фрагментом веерного паровозного депо, которое начали строить ещё в 1915 году.

После переезда музей стал доступнее для посещения. В коллекции сейчас более 900 экспонатов: специальная литература, чертежи, детали паровозов разных лет, форма железнодорожников, их награды, архивные фотографии и документы.

Недалеко от здания установлен ещё один экспонат – паровоз серии ЭР 50-х годов, который сохранился в полной комплектации, до мельчайших деталей.

В музее проводятся экскурсии для школьников, студентов, воспитанников детских садов.

Фото Геннадия Лаптева с сайта gudok.ru