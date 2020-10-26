Мурманчанину грозит серьезное наказание за обгон на трассе в Карелии

Сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя-нарушителя на трассе «Кола» в Кондопожском районе.

По сообщению дорожной полиции, 33-летний мурманчанин совершил обгон с выездом на встречную полосу движения на пешеходном переходе. Теперь ему грозит лишение водительских прав от 4 до 6 месяцев либо штраф 5000 рублей.

Ранее в Кондопожском районе был остановлен гонщик на автомобиле «Чери». 37-летний житель Ставропольского края разогнался до 152 км/ч. (фото на главной Госавтоинспекция Карелии)