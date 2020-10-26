Браконьеров наказали рублем за добычу семи кабанов в Карелии

Двух браконьеров осудили за незаконную охоту на кабанов. Решение Верховного суда Карелии вступило в силу в начале октября. Охотникам придется возместить ущерб и выплатить штраф. Подробности рассказали в республиканском министерстве природных ресурсов.

В феврале прошлого года, когда охота на кабана была запрещена, браконьеры добыли в Лахденпохском районе семь животных. Информация о выстрелах в лесу поступила в полицию, а об убитых животных – в Минприроды. В ходе осмотра леса был замечен снегоход. Полицейский попросил водителя и пассажира остановиться, но предполагаемые нарушители направили снегоход на него. Тогджа страж порядка начал стрелять в воздух, но остановить нарушителей не смог. Чтобы отловить браконьеров, были перекрыты дороги и выставлены посты. Позже водитель снегохода выехал на наряд ДПС. У водителя не оказалось документов для управления транспортным средством.

Охотники вину в суде отрицали. С решением районного суда они не согласились. Но Верховный суд не удовлетворил апелляционную жалобу. Как уточнили в министерстве природных ресурсов, теперь виновным придется заплатить штраф в размере 700 тысяч рублей на каждого. А также выплатить 630 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. У браконьеров конфисковали два охотничьих карабина, снегоход, сани-волокуши. А также арестовали два автомобиля, два охотничьих ружья, пять охотничьих карабинов. (фото gazeta-rybinsk.ru)