26 октября 2020, 17:07
Двое жителей поселка Харлу запутались в сетях и утонули
Трагедия произошла в Питкярантском районе Карелии
23 октября двое жителей поселка Харлу выехали на рыбалку на озеро Питкяярви, сообщает паблик «Питкярантский район». В назначенное время они на связь не вышли. В результате поисков с участием родственников и местных жителей был обнаружен автомобиль пропавших и перевернутая лодка.
К поиску подключились сотрудники Сортавальского поисково-спасательного отряда. 26 октября ими были обнаружены тела обоих рыбаков в сетях, недалеко от перевернутого судна. Ведётся следствие.
Сотрудники инспекторского участка (г.Питкяранта) центра ГИМС Главного управления МЧС России ещё раз напоминают всем о неукоснительном соблюдении правил безопасности при нахождении на водоемах. Берегите себя и своих близких!
Изображение из группы Питкярантский район