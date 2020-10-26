Двое жителей поселка Харлу запутались в сетях и утонули

23 октября двое жителей поселка Харлу выехали на рыбалку на озеро Питкяярви, сообщает паблик «Питкярантский район». В назначенное время они на связь не вышли. В результате поисков с участием родственников и местных жителей был обнаружен автомобиль пропавших и перевернутая лодка.

К поиску подключились сотрудники Сортавальского поисково-спасательного отряда. 26 октября ими были обнаружены тела обоих рыбаков в сетях, недалеко от перевернутого судна. Ведётся следствие.

Сотрудники инспекторского участка (г.Питкяранта) центра ГИМС Главного управления МЧС России ещё раз напоминают всем о неукоснительном соблюдении правил безопасности при нахождении на водоемах. Берегите себя и своих близких!

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