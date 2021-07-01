Муравьеду в Москве построят домик за 33 миллиона рублей

Муравьеду из Московского зоопарка построят домик за 33,6 млн рублей, - пишет на своей страничке в соцсети депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова.

Ссылаясь на СМИ, она говорит, что в домике будет масса удобств – вентиляция, водоснабжение, отопление, электричество, сигнализация, система оповещения, водостоки, комплект окон и дверей.

Ранее 31 млн рублей был выделен на домик для бегемота Ксюши.

«Не думайте плохого, я двумя руками за то, чтобы для животных создавались прекрасные условия»

- пишет Слабунова.

- Просто пару дней назад депутаты парламента Карелии получили информацию от Министерства просвещения РФ о рассмотрении предложений субъектов РФ по совершенствованию организации отдыха и оздоровления детей в России. Так вот в ней сказано, что эта задача реализуется в рамках ведомственной целевой программы «Развитие сферы отдыха и оздоровления детей» госпрограммы « Развитие образования» на период до 2025 года, утвержденной Правительством РФ в 2017 г.

«Общий объем предусмотренных на эти мероприятия средств в 2021-2023 годах составляет 78,8 млн. рублей! Да-да! На три года и, вы не ошиблись - не миллиардов, а миллионов. Чуть больше, чем стоимость двух домиков для двух животных».

Депутат констатирует, что бегемоту Ксюше «будет куда комфортнее, чем девочкам Ксюшам, которых родители не знают, куда пристроить в дни летних каникул. В Карелии, например, не осталось ни одного стационарного летнего лагеря к моменту, когда в Конституцию РФ записали, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России».