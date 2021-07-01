Аллею отцов в Петрозаводске переделывают из-за халтуры

В рамках гарантийных обязательств ООО «Онего-Строй» устраняет замечания на Аллее отцов на Ключевой, сообщает Администрация Петрозаводска.

Аллея была багоустроена в пошлом году. Однако во время весеннего осмотра территории специалисты Администрации выявили ряд серьёзных дефектов. В адрес подрядчика была направлена претензия об устранении замечаний на объекте. Подрядчику указали на необходимость ускорить работы на объекте.

Сейчас вдоль Городской поликлиники № 4 снимают бетонную брусчатку для последующей переукладки пешеходной дорожки. Кроме того, подрядчику предстоит восстановить асфальтовое покрытие, газоны и вывезти строительный мусор. При неисполнении гарантийных обязательств к организации будут применены штрафные санкции.