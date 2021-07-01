Непривитым медикам Петербурга отказали в выплатах за заражение COVID

Только привиты врачи и медработники будут получать выплаты за заражение коронавирусом на работе. Соответствующее постановление опубликовали на сайте Смольного, сообщает Собака.Ру. Непривитым медикам в выплатах будет отказано.

Согласно действующему сейчас порядку, заболевшим COVID-19 врачам положены выплаты в 300 тысяч рублей, 500 тысяч — если им будет назначена инвалидность после болезни, а в случае смерти — 1 млн рублей. Несмотря на то, что эти правила имеют много тонкостей и жестких условий, до сих пор отсутсвие прививки не было в числе возможных причин отказа.

«Единовременные выплаты предоставляются в случае, если заболевание коронавирусной инфекцией произошло после прохождения работником вакцинации»,

– отмечается в постановлении.