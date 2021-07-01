Машезерский сквер будет обновлен в Петрозаводске

ООО «Контрейд» приступило к подготовке Машезерского сквера к работам по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает Администрация Петрозаводска.

На месте демонтировали аварийное игровое оборудование на детской площадке. Также подрядчик приступил к планировке территории и её отсыпке.

В ближайшее время в Машезерском сквере планируется отсыпать пешеходные дорожки, разместить новую детскую площадку, уличные тренажёры, а также зону отдыха с урнами, скамейками и цветочными вазонами.

Ранее мы сообщали о благоустройстве на прибрежной территории в Песках.