30 июня 2021, 20:39
Кабинки для переодевания установили в Песках
На пляже в скором времени появятся лежаки, новые скамейки и урны
Подрядчик ООО «Контрейд» приступил к благоустройству прибрежной зоны в Песках, рассказали в мэрии. Работы ведутся по проекту «Формирование комфортной городской среды».
Специалисты убирают изношенные малые архитектурные формы, устанавливают новые кабинки для переодевания, отсыпают будущую детскую площадку. Также на пляже появятся лежаки, скамейки и урны.
(фото источника)