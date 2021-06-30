Кабинки для переодевания установили в Песках

Подрядчик ООО «Контрейд» приступил к благоустройству прибрежной зоны в Песках, рассказали в мэрии. Работы ведутся по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Специалисты убирают изношенные малые архитектурные формы, устанавливают новые кабинки для переодевания, отсыпают будущую детскую площадку. Также на пляже появятся лежаки, скамейки и урны.

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