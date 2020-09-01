МТС ТВ покажет конкурсные фильмы Фестиваля уличного кино

Компания «МТС» предоставит онлайн - кинотеатр МТС ТВ для эксклюзивного онлайн - показа фильмов конкурсной программы Фестиваля уличного кино.

В период проведения фестиваля, с 1 августа по 30 сентября, в онлайн - кинотеатре МТС ТВ можно будет посмотреть конкурсные работы Фестиваля уличного кино, прошедшие в финал и ставшие призерами. Контент будет доступен в рамках подписки «Супер» в онлайн - кинотеатре МТС ТВ. Кроме того, по завершении конкурса 2020 года будут доступны новых 10 короткометражных фильмов, включенных в программу текущего фестиваля.

Фильмы конкурсной программы фестиваля будут продемонстрированы на площадках городов - участников с 1 августа по 30 сентября. В фестивале принимают участие фильмы молодых режиссеров со всей России. На данный момент подтверждено 350 показов конкурсной программы в августе и 300 – в сентябре. Победителя выберут народным голосованием из 10 финалистов, отобранных экспертным комитетом. Зрительское голосование пройдет в каждом городе проведения Фестиваля. Победитель получит грант на девелопмент полного метра в размере полутора миллиона рублей.

«МТС развивается как цифровая экосистема, предоставляя клиентам широкий спектр услуг в разных сферах. Нам стратегически важно познакомить как можно больше зрителей с онлайн - кинотеатром МТС ТВ, предоставлять качественный и актуальный контент. Сотрудничество с Фестивалем уличного кино и предоставление доступа всем желающим к его контенту на нашей платформе расширяет как возможности охвата фестиваля, так и узнаваемость нашего онлайн-кинотеатра для потенциальных зрителей. После длительного карантина и периода закрытых кинотеатров, формат фестиваля позволяет достаточно безопасно — в формате опэн-эйр — и в то же время интересно провести время, позволит максимально большому числу людей познакомиться с новыми именами в современном российском кино»

— отметил вице-президент МТС по развитию Медиа - бизнеса, генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.

Среди крупнейших городов фестиваля — Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Воронеж, Калуга, Геленджик, Тюмень, Красноярск, Калининград, Тула, Самара, Саратов, Сочи, Омск, Владивосток, Новосибирск, Волгоград, Пермь, Нижний Новгород.