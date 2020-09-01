Жительница Мурманска пострадал в ДТП на трассе «Кола» в Карелии

В ДТП на трассе «Кола» в Карелии пострадала пассажирка автомобиля «УАЗ», сообщает Госавтоинспекция Карелии. Авария произошла в Беломорском районе Карелии.

«В 09:12 на 777 км + 50 м федеральной автодороги М-18 «Кола» 36-летний водитель автомобиля «Уаз» (житель г. Мурманск) уснул за рулем и, потеряв контроль над дорогой, совершил съезд в кювет»,

– говорится в сообщении автодорожного ведомства.

В результате ДТП 41-летняя пассажирка (жительница г. Мурманск) получила травмы, пострадавшей оказана медицинская помощь.