01 сентября 2020, 10:46
Жительница Мурманска пострадал в ДТП на трассе «Кола» в Карелии
Авария произошла в Беломорском районе республики
В ДТП на трассе «Кола» в Карелии пострадала пассажирка автомобиля «УАЗ», сообщает Госавтоинспекция Карелии. Авария произошла в Беломорском районе Карелии.
«В 09:12 на 777 км + 50 м федеральной автодороги М-18 «Кола» 36-летний водитель автомобиля «Уаз» (житель г. Мурманск) уснул за рулем и, потеряв контроль над дорогой, совершил съезд в кювет»,
– говорится в сообщении автодорожного ведомства.
В результате ДТП 41-летняя пассажирка (жительница г. Мурманск) получила травмы, пострадавшей оказана медицинская помощь.