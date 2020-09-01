01 сентября 2020, 10:00
Общество

На Кукковке надолго перекроют движение по Мончегорской улице

Ограничения движения связаны земляными работами, выполняемыми для прокладки новых тепловых сетей в Петрозаводске

Со 2 сентября на улице Мончегорской ограничат движение транспорта, сообщает городская администрация.

Застройщик будет прокладывать тепловые сети в районе дома № 18.

Участок Мончегорской улицы от улицы Ильича до улицы Ульянова перекроют. Завершить земляные работы планируют до начала октября.

Администрация Петрозаводска просит горожан заранее планировать пути объезда, быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями Правил дорожного движения.

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Петрозаводск
улица мончегорская
Кукковка
земляные работы
теплосети
ограничения движения
перекрытие движения
администрация Петрозаводска
городская администрация