01 сентября 2020, 10:00
На Кукковке надолго перекроют движение по Мончегорской улице
Ограничения движения связаны земляными работами, выполняемыми для прокладки новых тепловых сетей в Петрозаводске
Со 2 сентября на улице Мончегорской ограничат движение транспорта, сообщает городская администрация.
Застройщик будет прокладывать тепловые сети в районе дома № 18.
Участок Мончегорской улицы от улицы Ильича до улицы Ульянова перекроют. Завершить земляные работы планируют до начала октября.
Администрация Петрозаводска просит горожан заранее планировать пути объезда, быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями Правил дорожного движения.