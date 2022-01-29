МРТ для детей за 84 миллиона рублей появится в этом году в Карелии

Аппарат МРТ для обследования детей появится в этом году в Детской республиканской больнице в Петрозаводске. На его покупку уже заключили контракт стоимостью больше 84 миллионов рублей, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Пока что ни в одном детском медицинском учреждении Карелии магнитно-резонансного томографа нет. Детей приходится транспортировать на исследования во взрослые клиники.

Минздрав при поддержке главы Карелии решил приобрести МРТ для детей. Контракт уже заключили, помещение под аппарат готово. Они будет оснащен специально для детей с рождения и без каких-либо ограничений по здоровью.