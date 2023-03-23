МРОТ в России вырастет на 18,5%

Правительство РФ повысит минимальный размер оплаты труда. С 1 января 2024 года МРОТ проиндексируют на 18,5%. Об этом сегодня во время выступления в Госдуме сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

С 1 января 2023 года МРОТ был повышен на 6,3% до 16 242 рублей.

Напомним, в феврале в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил дополнительно проиндексировать МРОТ. С учетом увеличения его размер может достигнуть 19 242 руб.