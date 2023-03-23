23 марта 2023, 15:23
МРОТ в России вырастет на 18,5%
Глава кабмина сообщил об индексации минимального размера оплаты труда в 2024 году
Правительство РФ повысит минимальный размер оплаты труда. С 1 января 2024 года МРОТ проиндексируют на 18,5%. Об этом сегодня во время выступления в Госдуме сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
С 1 января 2023 года МРОТ был повышен на 6,3% до 16 242 рублей.
Напомним, в феврале в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил дополнительно проиндексировать МРОТ. С учетом увеличения его размер может достигнуть 19 242 руб.