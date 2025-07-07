Мотоциклиста сбили в Петрозаводске

Автомобиль совершал левый поворот с улицы Ключевая на Репникова. В этот момент по Репникова двигался мотоциклист. Уйти от столкновения не удалость, автомобиль подбил байкера. Мотоциклист упал на землю и больше не поднимался.

Случившееся на перекрестке утром 7 июля попало в объектив камеры наблюдения CityLink. Помощь пострадавшему оказывали прибывшие медики. © «Петрозаводск говорит»