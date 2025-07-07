07 июля 2025, 13:44
Происшествия

Мотоциклиста сбили в Петрозаводске

Утром в понедельник на Ключевой произошло ДТП с участием мотоцикла. Случившееся попало на видео
ДТП с мотоциклом
фото стопкадр

Автомобиль совершал левый поворот с улицы Ключевая на Репникова. В этот момент по Репникова двигался мотоциклист. Уйти от столкновения не удалость, автомобиль подбил байкера. Мотоциклист упал на землю и больше не поднимался.

Случившееся на перекрестке утром 7 июля попало в объектив камеры наблюдения CityLink. Помощь пострадавшему оказывали прибывшие медики. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
ДТП
мотоцикл
скорая
Ключевая
Петрозаводск