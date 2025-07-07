07 июля 2025, 13:44
Мотоциклиста сбили в Петрозаводске
Утром в понедельник на Ключевой произошло ДТП с участием мотоцикла. Случившееся попало на видео
фото стопкадр
Автомобиль совершал левый поворот с улицы Ключевая на Репникова. В этот момент по Репникова двигался мотоциклист. Уйти от столкновения не удалость, автомобиль подбил байкера. Мотоциклист упал на землю и больше не поднимался.
Случившееся на перекрестке утром 7 июля попало в объектив камеры наблюдения CityLink. Помощь пострадавшему оказывали прибывшие медики. © «Петрозаводск говорит»