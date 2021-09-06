Мотоциклист попал в жесткое ДТП на набережной Варкауса

Легковой автомобиль и мотоцикл не разъехались на перекрестке улицы Московская и набережной Варкауса в Петрозаводске, сообщает dtpptz.ru. После изменения организации движения в этом месте, аварии на перекрестке стали происходить заметно чаще. Очередное дорожное происшествие случилось в воскресенье, 5 сентября, в 19:16.

Автомобиль выезжал с Московской на Варкауса, совершая левый поворот (главная дорога). В это время мотоцикл двигался прямо по Варкауса в сторону центра столицы Карелии. Произошло столкновение, попавшее в объективы городских камер CityLink и «Сампо.ру».

Мотоциклист снес передний бампер машины, подлетел в воздух и рухнул на асфальт. Водитель мотоцикла смог приподняться и упасть на спину. К нему подбежали очевидцы и прохожие. Спустя какое-то время мотоциклиста увезла «скорая». (фото Сергей Миронов, dtpptz.ru)