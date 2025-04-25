Мост просел, но устоял под грузовиком в российском регионе

В Кировской области мост оказался поврежден после проезда по нему грузовика. Инцидент случился на федеральной трассе Кострома - Киров – Пермь.

По переправе через реку Молома разрешено передвигаться транспортным средствам с массой 25 тонн. Но, по сведениям канала телеграм-канала «Подъем», вес фуры оказался намного больше. На кадрах видно, что по переправе едут несколько грузовиков. В какой-то момент мост просел, грузовик успел проехать, а вот другие машины за ним уже нет. Проезд по трассе «Вятка» оказался закрыт.

В источнике указано, что мост был отремонтирован в 2022 году. Также указывается, что водители грузовиков, которые проигнорировали дорожные знаки, задержаны.

Ранее мы писали о двух мостах с повреждениями, которые обнаружили на одной из дорог в районе Карелии. © «Петрозаводск говорит»/ видео телеграм-канала «Подъем»