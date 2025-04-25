Петрозаводчанин внезапно для себя стал обладателем крупного кредита

В полицию Петрозаводска обратился 47-летний мужчина. Он внезапно обнаружил, что на него оформлен крупный кредит, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, ему позвонил человек, который представился сотрудником маркетплейса. Он спросил, заказывал ли мужчина товар. Так совпало, что это действительно было так. Сотрудник объяснил, что товар оказался поврежден, и попросил назвать код из смс-сообщения.

После этого горожанину позвонили якобы из банка и сообщили, что на него оформлен кредит. Ему объяснили, что делать, чтобы пресечь действия аферистов. Под руководством собеседника мужчина работал в приложении банка, а затем перевел пришедшие деньги на некий безопасный счет. После этого собеседник попрощался.

На работе петрозаводчанин рассказал о случившемся коллеге. Женщина сразу поняла, в чем дело, и посоветовала проверить кредитную историю. Так выяснилось, что на мужчине теперь висит кредит на сумму 625 тысяч рублей, который ему придется возвращать.

По заявлению горожанина проводится проверка. © «Петрозаводск говорит»