Силовики нагрянули в ресторан Петрозаводска

Сотрудники заведения в карельской столице столкнулись с гостем, который выпил, но платить никак не хотел. Договориться не вышло, в ресторан вызвали наряд росгвардейцев.

Прибывшие силовики установили, что причиной «тревоги» стали действия посетителя.

В ресторане Петрозаводска 43-летний гость заказал алкоголь на сумму около 1500 рублей, выпил, но отказался оплатить счет. Мужчину задержали и отвезли в полицию. © «Петрозаводск говорит»