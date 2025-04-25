Убийцей полицейского оказался, предположительно, сбежавший срочник

Предполагаемого убийцу 24-летнего полицейского удалось задержать в Ленобласти.

Днем 23 апреля оперуполномоченный попытался проверить документы у прохожего, который подходил под описание человека, объявленного в розыск, но был смертельно ранен ножом в шею. Убийца сбежал. В Кингисеппском районе были усилены меры безопасности. Подозреваемого искали около 300 силовиков.

Злоумышленник скрывался в лесу, его смогли задержать 24-го числа. По данным «Фонтанки», парень выскочил на искавших его силовиков из кустов с двумя ножами и в плаще. Его скрутили. Впоследствии он сказал, что намеревался убить тех, кто оказался бы у него на пути.

Задержанным оказался, по предварительным данным, сбежавший военнослужащий. По информации издания 47news, молодой человек ушел отправился на срочную службу в апреле 2024 года, в октябре 2024 он оказался в части поселка Каменка, получил отпуск, но перестал выходить на связь. Срочник был объявлен в розыск. Сейчас ему 19. © «Петрозаводск говорит»